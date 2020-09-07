Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сегодня и завтра будет говорить об убийстве украинского военного и ситуации в сфере безопасности на востоке Украины на встречах в Бухаресте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал обострение на Донбассе, отметив, что каждая смерть и ранения украинских воинов не останутся безнаказанными.

Об этом говорится в заметке на странице Кулебы в Facebook.

По словам Кулебы, он сейчас отправляется в давно запланированный визит в Румынию.

"Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, еще одного ранили. Коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранение не останутся безнаказанными", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что для достижения этой цели МИД работает с международными партнерами Украины. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии, заверил он.

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Кулеба сообщил, что уже сегодня и завтра будет говорить об убийстве украинского военного и ситуации в сфере безопасности на востоке Украины на встречах в Бухаресте, в частности с румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом.

"Мы обязательно победим", - подчеркнул Кулеба.

Нарушение боевиками перемирия на Донбассе

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

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Автор: Константин Гончаров