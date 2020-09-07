Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал обострение на Донбассе, отметив, что каждая смерть и ранения украинских воинов не останутся безнаказанными.
Об этом говорится в заметке на странице Кулебы в Facebook.
По словам Кулебы, он сейчас отправляется в давно запланированный визит в Румынию.
"Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, еще одного ранили. Коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранение не останутся безнаказанными", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что для достижения этой цели МИД работает с международными партнерами Украины. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии, заверил он.
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Кулеба сообщил, что уже сегодня и завтра будет говорить об убийстве украинского военного и ситуации в сфере безопасности на востоке Украины на встречах в Бухаресте, в частности с румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом.
"Мы обязательно победим", - подчеркнул Кулеба.
Нарушение боевиками перемирия на Донбассе
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.
Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.
Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.
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