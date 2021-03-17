Боевых потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

На Донбассе с начала суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В штабе также сообщают, что с помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ ОБСЕ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.

"Миссией было сообщено о систематическом препятствовании работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Инна Андалицкая