Кроме того, населенные пункты Луганской области подвергаются ракетным ударам и обстрелам авиации.

В Рубежном и Попасной на Луганщине идут жестокие бои.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что кое-где на окраинах этих городов есть российские оккупанты, но, в частности, "по одному из флангов орков оттеснили и надеюсь в ближайшее время выбьют из Рубежного полностью".

Гайдай рассказал, что населенные пункты Луганщины подвергаются и ракетным ударам. "Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока выясняем последствия, но, предварительно, без жертв", - сказал глава Луганской ОВГА.

При этом он добавил, что оккупанты применяют несколько дней подряд авиацию. "Вчера, например, "работало" сразу пять самолетов", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела Рубежного оккупантами погибли два человека.

Гайдай отметил, что в результате обстрелов повреждены жилые дома, произошли возгорания в квартирах. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, к которым привели обстрелы.

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