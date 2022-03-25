Больше всего за ночь оккупанты открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

В результате обстрела Рубежного оккупантами погибли два человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты били целую ночь. Двое погибших рубежан. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, к которым привели обстрелы. Линия фронта без изменений. Больше всего за ночь оккупанты открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному. Там, где орки частично зашли в город - Попасная и Рубежное - без изменений, враг не продвинулся, города под украинским флагом", - написал он.

Гайдай отметил, что в результате обстрелов повреждены жилые дома, произошли возгорания в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших.

Также он добавил, что ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы, тушение пожаров осложняется из-за неутихающих обстрелов.

Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

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