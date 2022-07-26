Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Вражеские войска с территории Беларуси проводили воздушную разведку в направлениях Луцка и Ковеля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, в Вооруженных силах Республики Беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях на города Луцк и Ковель Волынской области", говорится в сообщении.

Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Отметим, что начиная с конца апреля 2022 армия Беларуси, с которой граничит, в частности, и Волынская область, проводит различные учения. Людям вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Власти Киевской области заявляют, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. По состоянию на начало июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы Беларусь готовила ударные группировки.

25 июля в Волынской области сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали на дома, в результате чего один человек погиб.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что Киев готовится к худшим сценариям в отношении участия Беларуси в войне против Украины. По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать более активной.

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