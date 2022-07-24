Вольфовича называют ставленником Москвы. Именно он может стать возможным преемником Лукашенко.

Госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович - вот кто может подсидеть беларуского диктатора Лукашенко. Этот человек - ключевой агент влияния Кремля внутри марионеточного режима.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, именно госсекретарь Совбеза Беларуси берет в свои руки управления страной, если что-то происходит с действующим президентом.

Вольфович находится в постоянном контакте со своим кремлевским коллегой Николаем Патрушевым. По приказу Вольфовича весь секретариат Совбеза практически перри подчинен россиянам. И ему за короткий срок удалось добиться значительного контроля над всеми министерствами и службами силового блока. Стоит отметить, что в случае отстранения или устранения Лукашенко руководство страной перейдет и именно к Совету безопасности.

Вольфович продвигает месседжи Кремля, говорит, что Запад "накачивает" Украину оружием и боеприпасами. Именно он заявлял об "украинских ДРГ" и даже угрожал странам НАТО.

"У Вольфовича, в отличие от Лукашенко, нет необходимости играть в военный нейтралитет и независимость от решений Кремля. Это беларуский рупор Кремля", - говорит беларуский оппозиционер Павел Латушко.

Если Вольфович захватит власть в Беларуси, то высшие начальники, скорее всего, поддержат его действия, считают эксперты. А вот подчиняться ли приказам рядовые, которые на войне умирают первыми, пока что вопрос открыт.

Ранее генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявлял, что Александра Лукашенко может заменить государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Вас также могут заинтересовать новости: