Тогда, ценой неимоверных усилий и героизма, украинцам удалось остановить оккупантов и разгромить их колонну.

Украинский разведчик 35-летний Игорь Скучинский, профессиональный спортсмен, с 2017 года защищает Украину с оружием в руках. За время полномасштабного вторжения России он получил два ордена "За мужество" III степени и Богдана Хмельницкого III степени.

Военный не из телевизионных новостей знает о ситуации на фронте: там другой мир, и часто твоя жизнь зависит не от оружия, которым должен защищаться, а от молитвы матери и верного побратима.

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины на их канале в Telegram, высокие награды защитник получил не просто так: в одном бою он с собратьями остановил российскую колонну, что шла на Житомир, а в другом – вызвал огонь на себя, чтобы прикрыть товарищей.

"Именно он вытащил с поля боя тяжело раненного Игоря, а дальше за его молодую жизнь боролись врачи. И хоть тогда парень потерял ногу, но не потерял силу духа, веры в себя. Впереди еще длительная реабилитация, и главное, что он остался жив. Может обнять своих родных и маленькую дочь Еву", - отметили в сообщении.

Начало войны застало Игоря Скучинского на Киевщине. С тех пор он защищал немало городов и сел Украины. Однако первую награду получил за бой именно в пристоличной области: тогда он вместе с собратьями не дал русской колонне продвинуться в направлении Житомира.

"По последним данным, это была колонна из двадцати танков в сопровождении двух вертолетов. Когда мы с моими ребятами собирались, кто-то спросил: "Скучинский, ты хоть знаешь, куда ты идешь? Ты идешь творить историю!" Мы заняли выгодные позиции на холмах. Оттуда хорошо была видна центральная дорога. Как раз заходило солнце и слепило русских. Честно, я испугался, когда увидел колонну, которой не было конца края. А на БМП врагов - как муравьев! Мы понимали, что наши силы неравны, потому что имели только два танка и старенькую БМП, но должны были их остановить! Ребята-танкисты и экипаж боевой машины действовали героически!"- вспоминает о бое воин, пишет Волынь.infa.

Тогда, ценой неимоверных усилий и героизма, украинцам удалось остановить оккупантов и разгромить их колонну.

"Буквально за 20 минут боя мы уничтожили 14 машин, около 50 повредили. Вокруг лежали трупы русских и их же танки разворачивались по ним, чтобы убежать. Я доложил командиру, что задание выполнено", - рассказывает Игорь.

Те захватчики, что отстали от колонны, бросились прятаться в лесах. Их Скучинский с собратьями еще некоторое время ловили. В результате защитники захватили в плен 9 оккупантов, среди которых было трое российских офицеров, и уничтожили два вражеских "Урала".

Вторую награду Скучинский "заработал" на Николаевщине. Тогда молодой воин вызвал вражеский огонь на себя, чтобы прикрыть товарищей.

"Должны были разведать наличие сил противника в направлении города Снигиревка на Николаевщине. Расспрашивали у местных, и большинство нас уверяли, что впереди никого нет. Но меня очень все настораживало. И пройдя большую часть пути, я принял решение с помощью квадрокоптера обследовать территорию. Мы обнаружили врагов, но и они заметили нас. Начала работать их БМП", – вспоминает те события Скучинський.

Силы оказались не равными. Поэтому Игорь дал команду побратимам отступать. А чтобы дать им возможность это сделать - начал стрелять по захватчикам, вызывая огонь на себя.

"Они лупили осколочно-фугасными зарядами. У меня весь броник был в осколках, поранило ногу, поясницу. От большой потери крови стал падать в обморок, но еще успел доложить руководству. Когда наши ударили из минометов, орки отступили. У меня слетела каска. Лежал под огнем и думал, что если попадет в голову, то капец. Но Бог оберегал. А потом ко мне подполз солдат Ниделкин и на ремне из автомата принялся оттаскивать к своим. Пол дороги сунул, а там уже забрала скорая", – рассказал Скучинский.

В больницу воина доставили в критическом состоянии. Медики начали борьбу за его жизнь - и едва не проиграли ее: дважды у разведчика останавливалось сердце.

В теле Игоря до сих пор 11 осколков, болью отзывается каждое движение, но голос у него оптимистичный, ведь спортсмены так просто не сдаются.

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