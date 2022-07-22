По его словам, получение Украиной определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя.

Контрнаступление ВСУ будет происходить точно. Оставлять украинские территории России нельзя. Иначе это будет отложенная война, оккупация и разрушение Украины - этого мы точно не можем допустить.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

Однако, по его словам конкретику относительно контрнаступления и его сроков может давать только Генеральный штаб и Верховный Главнокомандующий.

"Я не готов комментировать когда и как будет наступление или контрнаступление. Он идет постоянно. Там оперативная обстановка: они (русские - ред.) наступают - мы отбиваем и можем сразу контрнаступать. Они (россияне - ред.) платят очень большую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что это истощает российскую армию", - подчеркнул Подоляк.

В то же время, по его словам, получение Украиной определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя.

"Сейчас это другой тип войны по сравнению с первыми двумя месяцами. Сейчас война артиллерийская, дальнобойная. Русская артиллерия наносила большое количество ударов по нашим позициям, потому что у них не была разорвана логистика. То есть, очень легко было подвозить снаряды. Буквально, доходило до 50 тысяч выстрелов российской артиллерии ежедневно", - отметил Подоляк.

Сейчас количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центре и склады с боеприпасами, утверждает советник главы ОП.

"Это существенно меняет картину того, что происходит на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, то Россия быстрее покинет нашу территорию. Конкретный пример "доброй воли" на острове Змеиный вы уже видели. Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, это легендарный Антоновский мост на Херсонщине. Как только он перестанет функционировать, то Россия поймет, что надо продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", - уверен Подоляк.

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Сегодня военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

По данным The Insider, в результате контрнаступления ВСУ окружены до двух тысяч российских военных. "Зелёный коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая, сообщили журналисты.

В ОК "Пивдень" рассказали, что проводят мощную операцию на юге Украины, результаты которой всех удивят.

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