Бойцы задействовали стрелковое оружие, а также минометы.

Во время проведения специальной разведки в районе Кременной Луганской области воины Сил специальных операций наткнулись на скопление сил противника. Начался ожесточенный бой.

Как сообщили в пресс-службе ССО, воины сразу приняли решение вступить в бой, хотя силы противника превосходили.

"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", - отметили в ССО.

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На кадрах видно, что оккупанты притаились в лесной местности. Они были вблизи украинских воинов. Начался стрелковый бой, бойцы задействовали минометы. Потери россиян не уточняются.

Бои за Кременную

Летом 2022 года пошли в контрнаступление в Луганской области. Отдельно, защитники Украины в Луганской области освободили более десятка населенных пунктов. В ОВА подчеркнули, что украинским военным удается понемногу продвигаться вперед в направлении города Кременная.

В Кремле опасаются, что украинские бойцы освободят Кременную. Чтобы предотвратить такое развитие событий командование РФ перебросило в Луганскую область несколько подразделений десантников и танки, но на ситуацию это не повлияло.

В Институте изучения войны указали, что бойцы ВСУ все ближе подходят к Кременной, а российские оккупанты не в силах держать удар.

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