Воинский учет касается женщин, получивших профессиональное образование по соответствующей специальности.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что специальность женщин, попадающих под воинский учет в Украине, будет определяться их дипломом об образовании.

Об этом он заявил во время брифинга.

Вениславский утверждает, что воинский учет касается женщин, получивших профессиональное образование по соответствующей специальности.

"Это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет документ, подтверждающий их уровень квалификации", - пояснил нардеп.

Также Вениславский отметил, что к женщинам, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список и которые не станут на учет, сразу не будут применять жесткие санкции.

Как сообщал УНИАН, что некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. Всего в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизацию женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, необходимых мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.