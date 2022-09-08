По его данным, на этом направлении осталось около 15 тыс. российских оккупантов.

Численность группировки российских оккупантов на Изюмском направлении состоит не из линейных частей, а из частей БАРСа, СОБРа, мобилизованных "Л/ДНР".

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан изданию "Настоящее Время".

"До того, как оттуда забрали ВДВшников, линейные российские части из-под Изюма были переброшены на Херсонское направление... Там осталась где-то половина. Я думаю 10-15 тыс. человек, около 15 БТГ. Это не линейные части, а части БАРСа, СОБРа, мобилизованные "Л/ДНР". Сборная солянка получается", - пояснил военный эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября военный летчик-инструктор и эксперт Роман Свитан заявил, что на правом берегу Днепра возле захваченного Херсона находятся более 20 тыс. российских оккупантов и они практически смертники.

А сегодня в новом отчете эксперты ISW отметили, что ВСУ продвинулись не менее чем на 20 км вглубь подконтрольной России территории к северу от Изюма в сторону Купянска и 6-7 сентября отбили около 400 кв км.

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