Оккупанты уже в панике, они сообщают о "страшных" вещах, которые происходят с ними на Изюмском направлении.

Вооруженные Силы Украины, скорее всего, постепенно возвращаются к границам Луганской области. На фоне событий в Харьковской области уже есть основания полагать, что оккупанты могут попасть в так называемый "котел". В окружении могут оказаться до 20 тысяч российских военных.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы не произносим это название,у нас тишина. Но мы можем говорить о том, что говорят российские пропагандисты", - заявил он, комментируя ситуацию в Балаклее.

По словам Арестовича, оккупанты уже паникуют. Они сообщают, что в Харьковской области начались "страшные" бои, рашисты уже попали в окружение, а ВСУ прошли очень далеко и даже перерезали важную трассу.

Оккупанты сообщают, что под Балаклеей у них остались военные, но с ними "почему-то пропала связь". По словам Арестовича, он прекрасно понимает, почему и в каких случаях с российскими военными может пропадать связь.

"Но майки окровавленные с надписью СОБР я уже видел", - добавил советник ОП, комментируя заявления пропагандистов РФ о том, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение

Конечно, РФ не раскрывает реальное количество своих потерь, однако уже понятно, что рашистам крайне тяжело, считает Арестович. У пропагандистов даже изменились формулировки, они уже пишут "чем бы не кончилась эта битва", а это значит, что они готовятся к поражению. Помимо этого, оккупанты уже говорят, что ВСУ наступали со стороны Изюма и взяли село Довгенькое.

"Страшные вещи рисуют. Чуть ли не попадание изюмской группировки в окружение, со всеми штабами и прочим-прочим... Они кричат, что очень плохо все", - отметил Арестович.

По его мнению, если ВСУ дойдут до Купянска, то оккупанты потеряют снабжение с еще одного направления. Сами же рашисты уже намекают, что поддержки со стороны Купянска у них нет. В принципе, все вражеское снабжение на Изюмском направлении может скоро прекратиться, считает Арестович.

"Это значит, что ЗСУ возвращаются на границы Луганской области... В идеальном варианте, это будет окружение изюмской группировки, как говорят российские пропагандисты, "котел"... Туда могут попасть тысяч до 20 российских военных, от 10 до 20 тысяч", - отметил советник ОП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский высказался об успехах ВСУ на Харьковщине и юге Украины. Он отметил, что на этой неделе для украинцев есть хорошие новости.

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