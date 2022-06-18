По мнению эксперта, наземному вторжению будет предшествовать массированный ракетно-авиационный удар.

Перед вероятным вторжением Беларусь может обстреливать территорию Украины ракетами.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет НВ.

По его словам, наземному вторжению будет предшествовать массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, вступает артиллерия, и в конце выдвигаются войска.

"Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а затем только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем "встречать" и ракетные войска, и авиацию", - сказал эксперт.

Что касается ракетных войск, то, как отметил Жданов, украинская система ПВО будет стараться в меру сил и возможностей бороться и с ракетами, которые летят со стороны Беларуси.

"А уже сухопутные войска будут решать основную долю войск вторжения", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Жданов заявил, что если Александр Лукашенко осмелится напасть на Украину, то это грозит военными действиями четырем областям - Волынской, Ровненской, Тернопольской и Львовской.

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