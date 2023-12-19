Он не согласен с точкой зрения, которая приводится в статье The New York Times, что украинское руководство рапортует и подает большие успехи.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко прокомментировал критическую публикацию The New York Times, в которой операцию ВСУ на левом берегу Днепра назвали "самоубийственной миссией" и мнение респондентов статьи, что это бесперспективно.

В эфире общенационального телемарафона он рассказал, в чем заключается логика попытки ВСУ закрепиться на Левобережье Херсонщины и как можно оценить целесообразность такой фланговой операции.

"К сожалению, услышать хорошие отзывы о войне видимо сложно, особенно тех, кто на передовой. Я не представляю, чтобы кто-то, кто ведет штурмовые действия говорил, что это так просто и дается без потерь. Конечно, что нет. Это такие тяжелые реалии войны", - акцентировал Мусиенко.

Видео дня

Он не согласен с точкой зрения, которая приводится в статье, что украинское руководство рапортует и подает большие успехи.

"Я не так много слышал официальных комментариев о том, что происходит на Левобережье Херсонщины, по сравнению с восточным направлением, например. На самом деле, это не так. Официальные оценки которые есть, они довольно осторожны, это закрепление плацдарма, удержание", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт добавил, что украинские официальные лица даже на большую международную аудиторию, о ситуации на левом берегу Днепра публично почти не говорят, хотя все понимают важность ситуации, ведь "это 70 км до Крыма".

"Я тоже бывал на разных встречах и слышал, когда об этом off the record ("не под запись" - УНИАН) говорят. И спрашивают, как там, говорят, у вас же есть шансы. Это понятно, потому что это фланговая операция", - сказал Мусиенко.

По его мнению, относительно целесообразности проведения фланговой операции на Левобережье Херсонщины, то для оценки нужно учитывать следующее.

"Когда мы говорим о возможностях ведения штурмовых действий, куда нам предлагают пойти? Снова попробовать на мины идти, снова пойти в лобовые атаки, или попробовать фланговую атаку. А каким образом там все хорошо у российских войск, если они перебрасывают подкрепление, если они понесли такие потери", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт считает, что плацдарм ВСУ на Левобережье Херсонщины стал настоящим угрожающим "болевым мозолем" для российских оккупационных войск.

"Почему об этом вспоминает Путин на пресс-конференции? Почему он не упоминает подробно о других направлениях, а говорит что там. Конечно, в присущей ему манере свысока – до Крыма хотят дойти, мы с ними справимся и прочее. Очевидно потому, что эта ситуация для них (РФ-УНИАН) угрожающая и они это чувствуют. Почему же они не справились, когда там было 60 тысяч (военных РФ-УНИАН), а сейчас по оценкам может быть уже 70 тысяч, против нескольких сотен нашей морской пехоты? Так что это значит, что это действительно, тот болевой мозоль, который для российских войск является проблемой на сегодня. И они, любой ценой, хотят нас выдавить из этого плацдарма. Вот так я это оцениваю", - акцентировал Мусиенко.

Он резюмировал, если оценить ситуацию на левом берегу Днепра в общем итоге, то "от нее больше пользы".

"Конечно, когда мы говорим о наших действиях с точки зрения того, можно ли имеющимися у нас сейчас силами расширить этот плацдарм, то это вряд ли. Если бы было обеспечено прикрытие ПВО, переброска техники, тогда да. Возможно это есть в расчетах нашего командования, мы об этом не знаем. Но, логика в том, чтобы этот плацдарм был, она присутствует", - констатировал Мусиенко.

Ситуация на левобережье Херсонщины

На днях в статье The New York Times попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра и удержать плацдарм в крынках назвали "самоубийственной миссией". Отмечается, что собеседники издания из числа украинских военных, выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений чиновников.

Недавно начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк, рассказывая о ситуации на левом берегу Днепра, отметила, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на Левобережье Херсонской области.

По данным британской разведки, новосформирована 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия российских оккупационных войск не смогла выбить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины. Российские захватчики понесли большие потери.

Вас также могут заинтересовать новости: