Собеседники издания в рядах бойцов ВСУ выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений украинской власти..

Попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на левом берегу Днепра и удержать плацдарм в Крынках являются "самоубийственной миссией". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, которые выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений чиновников.

Как пишет издание, солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через Днепр, охарактеризовали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку украинские воины при наступлении были сбиты на берегах реки или в воде еще до того, как они достигли другого берега.

Условия настолько тяжелые, отмечают бойцы, что в большинстве мест окопаться негде. Первые подходы, как правило, представляют собой болотистые острова, изрезанные ручьями, или луга, превратившиеся в трясину из грязи, и воронки от бомб, заполненные водой.

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Самые ожесточенные бои развернулись в селе Крынки, на восточном берегу реки, в 20 милях вверх от Херсона, где украинские войска захватили узкую полосу домов — единственное место, где им удалось закрепиться.

Хотя недавно Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором утверждалось, что ВСУ создали на левом берегу несколько опорных пунктов, но морские пехотинцы и солдаты говорят NYT, что эти сведения преувеличены.

"Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно", – сказал один из собеседников издания. - "Это даже не борьба за выживание, это самоубийственная миссия".

Как отмечают бойцы, новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела мертвых солдат, которые лежат в грязи, по несколько недель, поскольку вывезти их не могут из-за интенсивных обстрелов.

"Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре", — сказал один из бойцов.

Как отмечают бойцы, главным приоритетом является российская артиллерия и защита операций ВСУ. По словам одного из собеседников NYT, после двух месяцев боевых действий российские подразделения в этом районе и дальнобойная артиллерия были сильно подавлены, и могли двигаться только ночью.

"Они очень боятся, что Украина в этом месяце, весной или летом увеличит свою территорию, чтобы расширить и освободить восточный берег", сказал он, добавив, что он следил за радиоперехватами российских сообщений.

По его словам, даже небольшие территориальные приобретения дадут Украине возможность нанести удар по путям российских поставок в Крым. Но на данный момент операция через реку была сосредоточена не на прорыве, а на привлечении и уничтожении как можно большего количества российских войск, сказал он.

Хотя российская артиллерия была подавлена в некоторых районах, ее силы продолжают направлять на ВСУ разрушительные воздушные бомбардировки, ракетные удары и множество беспилотников.

"Левый берег был похож на чистилище", — сказал один из бойцов. "Ты еще не умер, но ты не чувствуешь себя живым".

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, недавно начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине. Несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции не сдано.

Россияне сосредоточили на левобережье Днепра несколько десятков тысяч вооруженных людей. В то же время, по данным британской разведки, Вновь созданная дивизия российских захватнических войск не смогла выбить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины и понесла тяжелые потери.

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