Вновь сформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия России понесла чрезвычайно тяжелые потери.

Вновь созданная дивизия российских захватнических войск не смогла выбить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети (X) Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"В начале декабря 2023 года, весьма вероятно, что новосформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия (российских воздушных сил "ВДВ") понесла чрезвычайно тяжелые потери и потерпела провал в достижении ее целей во время боевого дебюта в Херсонской области", - отмечается в сообщении.

В частности, операция состоялась после того, как эта дивизия присоединилась к российским силам "группы Днепр" и попыталась выбить украинский плацдарм возле села Крынки на левом берегу реки Днепр.

Как отмечает разведка, по сообщениям, эта дивизия слабо поддерживалась артиллерией и авиацией, когда весьма вероятно, что большинство солдат не имели опыта.

После этого инцидента, российские "военные блогеры" призвали генерал-полковника и командира сил "группы Днепр" Михаила Теплинского уйти в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров в войне: в своей обычной роли он еще и является генералом, который осуществляет командование Воздушно - десантными войсками", - говорится в сообщении.

Война в Украине - что происходит на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, недавно начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине. Несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции не сдано. Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. В то же время артиллеристы оказывают серьезную поддержку защитникам, которые держат позиции на левом берегу. Результативным является и использование аэроразведки и ударных дронов, хотя в последние дни осложнились погодные условия.

Россияне сосредоточили на левобережье Днепра несколько десятков тысяч вооруженных людей.

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