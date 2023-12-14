Россияне сосредоточили на левобережье Днепра несколько десятков тысяч вооруженных людей.

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине. Несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции не сдано.

Об этом рассказала в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что высадка бойцов на левый берег была серьезной частью крупной и масштабной боевой операции.

"Мы понимали, что удержание позиций, противодействие силам врага, которые он сосредоточил на левом берегу, будет сложной и кровопролитной работой. Однако мужеством наших бойцов можно восхищаться. Позиции удержаны, ни одна не сдана, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас с занятых территорий", – отметила она.

Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. В то же время артиллеристы оказывают серьезную поддержку защитникам, которые держат позиции на левом берегу. Результативным является и использование аэроразведки и ударных дронов, хотя в последние дни осложнились погодные условия. По словам Гуменюк, это вносит коррективы в боевую работу.

Отмечается, что россияне сосредоточили на левобережье Днепра несколько десятков тысяч вооруженных людей. Кроме того, там много техники и вооружения.

"Учитывая то, что в абсолюте пока что нам не удается обрезать логистику с большим хабом ресурсов человеческих и технических, который они создали на Крымском полуострове. Хотя она очень серьезно замедлена, повреждена, и обеспечение, которое невозможно поддерживать регулярно, напрямую отражается и на морально-психологическом состоянии личного состава. Там постоянно возникают междоусобные столкновения, выяснение отношений, кто более героизирован, удержаться им всем трудно", – добавила Гуменюк.

Сейчас основная масса оккупантов тяготеет к тому, чтобы закрепиться на так называемом втором рубеже обороны, где есть железобетонные конструкции. Кроме того, фактически ежедневно происходит ликвидация немалого количества российских захватчиков.

"За последние дни это 11, 14, 12 военнослужащих. Это данные, которые нам удается подтвердить. Также нам удается уничтожать танки и бронетехнику, бронированные машины десанта и пехоты. Хотя в последнее время наблюдаем, что враг значительно экономит на технике. Если и идут на штурм, то в пешем порядке", – констатировала она.

Война в Украине: ситуация на передовой

За текущие сутки произошло почти 90 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками на фронте, сообщили в Генштабе ВСУ. Россияне атаковали, в частности, на Бахмутском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Между тем украинская авиация и подразделения ракетных войск нанесли точные удары по позициям россиян. Так, авиация ударила по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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