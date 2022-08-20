Скорее всего, псевдореферендума 11 сентября не будет.

Вероятно, российские оккупанты еще раз перенесут псевдореферендум на оккупированной части Херсонской области.

Об этом в эфире "Эспрессо"заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Скорее всего, псевдореферендума 11 сентября не будет. Они не свернули подготовку к этому шоу, но то, что они транслируют - это попытка перенести сроки проведения шоу", - сказал он.

По мнению чиновника, россияне не готовы и не могут провести что-то похожее на референдум.

"Россияне сегодня говорят, что необходимо проводить его одновременно с "Л/ДНР", а там еще не готовы. Я думаю, что будет четвертый перенос этого шоу", - подытожил Соболевский.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях, несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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