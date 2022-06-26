Аналитик отметил, что это была очередная неудачная попытка нанести удар по предприятию оборонной промышленности, которое есть еще с советских времен.

Ракетный удар по Шевченковскому району Киева является попыткой России ответить на поставки западных ракетных и артиллерийских систем Украине и втянуть Беларусь в войну.

Об этом рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ.

"Это российская попытка ответить на поставку Украине современных артиллерийских и ракетных систем, которые уже наносят мощные удары по штабам и складам и ценным целям в тылу врага. И они пытаются ответить на это единственным способом, который у них есть. Это попытки атаковать какие-то военные объекты, которые им известны, потому что они есть даже на старых советских картах. Сейчас мы можем анализировать, что это была очередная неудачная попытка нанести удар по предприятию оборонной промышленности, которое есть еще с советских времен", - сказал аналитик.

Михайлов также отметил, что разведка РФ использует карты советского генштаба.

"Эти ракеты (не попадают - ред.) на 100 или 200 метров и попадают именно в дома. Понятно нельзя говорить, что это точно не террористическая бомбардировка. Вполне может быть, что это попытка ударить по гражданской инфраструктуре, но мощности этого ракетного оружия недостаточно для того чтобы достичь каких-то целей, которые ставятся во время террористической бомбардировки", - говорит аналитик.

Эксперт также прокомментировал роль Беларуси и перспективу ее вовлечения в войну напрямую.

По его словам, Беларусь с начала войны предоставляла России свою территорию как плацдарм для вторжения и применения ракетного оружия. С другой стороны с территории Беларуси уже наносили удары российские самолеты.

"А разница заключается в том, что раньше они взлетали с аэродромов, расположенных в Беларуси, а сейчас, как считает украинская разведка и подтверждают белорусские активисты – эти самолеты залетели с территории России, совершили удары и вернулись. Я считаю, что это делается, чтобы спровоцировать удар Украины именно по ним на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну и открыть второй фронт, но также вполне возможно, что эти ракеты старые и не способны на применение на дальнем расстоянии и что они вынуждены учитывать украинскую ПВО и запускать ракеты как можно ближе к целям, чтобы украинская ПВО не успела сработать", - пояснил аналитик.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 во время атаки на Киев. Эти самолеты имеют ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км. Одна из них попала в 9-этажку, в результате чего произошло частичное разрушение нескольких верхних этажей и возник пожар.

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