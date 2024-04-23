Решением КМУ сегодня выделено более 8 млрд грн на эти цели.

Сегодня, 23 апреля, правительство приняло решение о выделении 8 миллиардов гривен выделяем на строительство фортификаций.

"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что с начала 2024 года на укрепление оборонительных рубежей было направлено почти 38 млрд грн. При этом добавил, что на эти цели и дальше будут выделяться средства.

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"На этом не собираемся останавливаться. Наша задача - создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", - отметил премьер-министр Украины.

Он добавил, что все дополнительные ресурсы и в дальнейшем будут направлены на обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о внутренних поступлениях и средствах от партнеров.

Фортификации в Украине - последние новости

В апреле президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с Российской Федерацией. Он тогда отметил, что российские захватчики должны видеть, что Украина готова обороняться и поэтому возводит прочные фортификационные сооружения.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

Проект по строительству фортификационных сооружений разработало Министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

Также побывал и в Черниговской области, где осмотрел фортификации и заслушал военное руководство.

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