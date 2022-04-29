В начале мая британские специалисты прибудут в Польшу.

Соединенное Королевство направит команду экспертов по военным преступлениям для поддержки Украины в расследованиях зверств русских войск.

Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, сообщается на сайте британского правительства.

"Россия принесла варварство в Украину и совершила гнусные зверства, в том числе против женщин. Опыт британских специалистов поможет раскрыть правду и привлечь режим Путина к ответственности за его действия. Правосудие восторжествует", - подчеркнула Трасс.

Команда специалистов будет помогать украинским органам власти в сборе доказательств и судебном преследовании лиц за совершенные военные преступления. В состав группы войдут эксперты по вопросам сексуального насилия, связанного с конфликтами.

В начале мая британские эксперты прибудут в Польшу и будут проводить встречи с международными партнерами, представителями неправительственных организаций, беженцами и представителями украинского правительства, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Международный уголовный суд начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.