Посол России в ООН обвинил британский спецназ в бучанской резне

По версии российского дипломата, тогда россияне сделали "жест доброй воли" для прекращения боевых действий, но британский премьер вмешался.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил британский спецназ в инсценировке военного преступления в Украине. Соответствующее заявление от сделал во время странной речи на заседании Совета Безопасности по случаю тысячи дней российского вторжения, сообщает The Times.

Небензя утверждал, что Великобритания подделала доказательства российской резни мирных жителей в Буче, чтобы настроить украинскую общественность против якобы мирного соглашения. Он не привел никаких доказательств в пользу этих обвинений, но завил, что это стало частью усилий тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, который посетил Украину в апреле 2022 года, чтобы обеспечить продолжение войны.

Небензя назвал Британию бывшей колониальной державой, "пораженной фантомной болью по империи, над которой никогда не заходило солнце", и утверждал, что она пытается вмешаться в войну из-за "тоски по утраченному господству".

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Эта речь прозвучала во время закрытия заседания, созванного Великобританией, которая председательствует в Совете Безопасности в этом месяце. На заседании Россия подверглась почти всеобщему осуждению собственной агрессивной войны против Украины, за исключением Китая, представитель которого упомянул о "кризисе в Украине" и предположил, что любое политическое урегулирование может зависеть от "отношения и действий Соединенных Штатов".

Линда Томас-Гринфилд, американский посол, обвинила Китай в "повторении российских тезисов для оправдания этой войны" и заявила, что Россия нарушила устав ООН, обращаясь за помощью к Ирану и Северной Корее. "Коллеги, это действия государства-изгоя", - сказала она.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми, занимавший нейтральную позицию председательствующего, казалось, немного отклонился от этой роли, поблагодарив госпожу Томас-Гринфилд за ее "замечательное заявление". Лемми впервые выступил в СБ ООН в сентябре, сказав, что хочет поговорить напрямую с Путиным.

В понедельник утром Лемми снова выступил в Совбезе и снова упрекнул заместителя посла России Дмитрия Полянского за то, что тот смотрел на свой телефон во время заседания. Во время встречи Небензя присутствовал и, сидя, невозмутимо смотрел вперед, когда Лемми предупредил, что мир находится в "переломной точке": "Если Путин не потерпит поражение, другие получат вдохновение вести империалистические захватнические войны".

Небензя выступил в конце заседания, утверждая, что украинское правительство почти достигло мира в начале войны и что российское якобы "отступление" из окрестностей Киева было "жестом доброй воли":

"Военные действия имели все шансы прекратиться, если бы не вмешательство британского премьер-министра, который убедил (президента Украины Владимира Зеленского), что он должен продолжать воевать".

Небензя заявил, что для настройки украинской общественности "британский спецназ и СМИ участвовали в устройстве жестокой провокации в Буче".

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Позже Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче Киевской области. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

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