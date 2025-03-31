Президент сказал, что давление на Россию и санкции против нее нужны, чтобы война и издевательства не расширялись.

Украина хочет завершить эту войну как можно быстрее, но важно, чтобы была гарантирована безопасность и мир был длительным и достойным. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая на Бучанском саммите 31 марта, в котором приняли участие спикеры парламентов ряда стран.

В частности глава государства объяснил, что он понимает под "достойным" миром.

"Это означает, что Россия не должна получить выгоды или вознаграждения от этой войны и не должна избежать справедливой ответственности за то, что наделала. Не может быть нормализация зла, то есть просто возвращение отношения, как было до того, что мы все видим сейчас, к такой России", - подчеркнул он.

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Президент Украины сообщил, что зафиксировано уже 100 183 преступления, связанные с агрессией РФ. При этом добавил, что это еще Украина не имеет доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства.

"Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступников. И точно десятки тысяч потерь", - сказал он.

По его словам, речь идет о тысячах чрезвычайно жестоких преступлений, в частности, казни пленных, казни гражданских, изнасилования, пытки.

"Никто в Европе не хотел бы, чтобы их дети, не дай Бог, оказались рядом с кем-то из таких российских преступников", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что давление на Россию и санкции против нее нужны, чтобы война и издевательства не расширялись.

"Всем это понятно всем, кто не закрывает глаза на реальность, не закрывает уши от правды", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что необходимо помнить, что Буча - это не где-то там в Украине, это то, что может произойти в любой европейской стране, если единство стран сейчас не сработает ради реальной ответственности России за эту войну.

Бучанская трагедия

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2022 года в Министерстве обороны официально сообщили, что все населенные пункты Киевской области освободили от российских военных.

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов во вторую годовщину освобождения Киевской области сообщал, что после деоккупации города Буча Киевской области нашли тела 422 мирных жителей, а всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры - не окончательные, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается.

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