Гражданские лица также пострадали от зверств оккупантов.

Amnesty International подтверждает, наличие улик, которые свидетельствуют, что российские войска совершали военные преступления под Киевом.

Об этом сообщает Reuters.

Найдены неопровержимые доказательства совершения российскими войсками военных преступлений, в том числе внесудебных казней мирных жителей, когда они в феврале и марте оккупировали населенные пункты рядом с Киевом.

Гражданские лица также пострадали от таких злоупотреблений, как "безрассудная стрельба и пытки" со стороны российских войск во время их неудавшегося нападения на Киев на ранних этапах вторжения.

Донателла Ровера, старший советник Amnesty по реагированию на кризисные ситуации, надеется, что информация, собранная группой, "может быть использована для того, чтобы задержать преступников для привлечения к ответственности, если не сегодня, то когда-нибудь в будущем".

Как сообщал УНИАН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает в Украине свидетельства и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Вас также могут заинтересовать новости: