От трех Т-72 почти ничего не осталось.

Украинские военные показали, как с помощью ударных дронов уничтожали танки российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице аэроразведки в Facebook.

В частности, на кадрах виден подрыв трех танков.

"Как с помощью дронов R18 уничтожаем российские танки Т-72", - говорится в описании видео.

Т-72 "Урал" - это основной боевой танк, разработанный в СССР и принятый на вооружение Советской Армии в 1973 году. Такие танки массово поставлялись россиянами незаконным военным формированием на Донбассе во время боевых действий 2014-2015 годов. Различные модификации Т-72 активно используются ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину и в 2022 году.

Ранее УНИАН показывал, как украинские десантники уничтожили танковую колонну оккупантов, а Силы специальных операций взорвали мост с русской техникой, направлявшейся к изюму.

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