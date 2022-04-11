Уничтожено пять российских танков, в том числе и один командирский.

Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений. Трофеями житомирских десантников стали пять танков противника, один из них командирский.

Об этом сообщает Командование ДШВ ВСУ.

"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

На кадрах воин показал уничтоженные танки РФ на поле боя и уставших собратьев.

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли около 19,5 тысячи человек.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял:

725 танков,

923 боевые бронированные машины,

347 артиллерийских систем,

111 РСЗО,

55 средств ПВО,

154 самолета,

137 вертолетов,

387 единиц автомобильной техники,

7 кораблей / катеров,

76 цистерн с ГСМ,

119 БПЛА оперативно-тактического уровня,

25 единиц спецтехники,

4 пусковые установки ОТРК / ТРК.

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