В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.

В Черном море враг увеличил группировку до 17 кораблей, из которых шесть – ракетоносители.

Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на 16 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 30 ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты"", - говорится в сообщении.

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15 января в Черном море враг увеличил группировку до 16 кораблей, из которых шесть - ракетоносители.

"Враг увеличил корабельное группировки в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, причем один - подводный. Количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом потраченных накануне - сейчас около трех десятков", - сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

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