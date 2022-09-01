Посол отметил, что даже если корабль перевозил оружие, оно было на коммерческом судне.

Министерство иностранных дел (МИД) вызвало посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере и обратилось к Анкаре относительно предоставления разъяснения формации о грузе, который был перевезен судном Sparta II через пролив Босфор.

Как рассказал в интервью ТСН посол Украины в Турции Василий Боднар, Конвенция Монтре (ред. - Конференция о режиме Черноморских проливов, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море) предусматривает свободный проход проливами коммерческих кораблей, и само судно Sparta II турецкая сторона считает коммерческим.

Боднар отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ лично обратился к заместителю министра иностранных дел Турции и на основании украинской ноты было принято решение о закрытии проливов для военных кораблей стран, которые воюют.

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"На самом деле, это спасло нас определенным образом, поскольку уже прохода ожидали на 26-27 февраля четыре крейсера с большим количеством "Калибров", и это могло создавать дополнительную угрозу для Одессы и Николаева. И мне кажется, что именно это решение турецкой стороны не позволило как раз усилить Черноморский флот и захватить наш юг", - рассказал посол.

При этом он обратил внимание, что с другой стороны, есть ст. 4 Конвенции Монтре, которая предусматривает, что даже во время войны любые коммерческие корабли с любым грузом могут свободно проходить проливы в ту или иную сторону. "Так же произошло и со Sparta II. Я думаю, сегодня мы получим более подробные объяснения, но сейчас здесь довольно немного инструментов у турецкой стороны, поскольку Конвенция предусматривает четкие правила", - пояснил посол Украины в Турции.

Он также отметил, что Украина воспринимает такие корабли (ред. - как Sparta II) как военные, поскольку они обслуживают одну из компаний Минобороны РФ, а турецкая сторона определяет их коммерческими.

"Мы считаем их военными кораблями. И поэтому был наш демарш и приглашение турецкого посла в МИД Украины для вручения соответствующей ноты. С другой стороны, я предполагаю, что объяснение будет таким, что Конвенция не предусматривает задержание коммерческих кораблей, независимо от того, что они везут", - добавил Боднар и подчеркнул, что судно Sparta II никто не проверял, поскольку Турция считает, что проход проходил на законных основаниях. Даже если корабль перевозил оружие, груз был на коммерческом судне.

Как сообщал УНИАН, несмотря на закрытие Турцией Босфора для российских военных кораблей, России удалось перебросить проливом ракеты для комплекса С-300. А 29 августа в Министерстве иностранных дел Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна Sparta II из Сирии в Россию.

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