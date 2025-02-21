Война в Украине развивалась так, как никто не ожидал. Это не только традиционная борьба с использованием артиллерии и винтовок, а прежде всего война технологий, точности и стратегической адаптации. Поэтому ключевую роль на украинском фронте играют новейшие технологии, операторы беспилотников в тесном взаимодействии с артиллерией и разведкой, а также Государственная пограничная охрана, которая из пограничного формирования превратилась в полноценное подразделение с огромными боевыми возможностями, пишет Business Journal Polska.

Из Краматорска, Украина - Лешек Целох

Во время визита в прифронтовой Краматорск я имел возможность увидеть, как выглядит современное поле боя и как украинские военные и пограничники адаптируются к все более сложным условиям.

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Путешествие на передовую - война, которую чувствуешь

В Киев доехали автобусом, оттуда в Краматорск поездом. Дорога из Варшавы без длительных перерывов длилась почти 26 часов. На станции Краматорск, где 8 апреля 2022 года произошел расстрел мирных жителей, нас подобрали пресс-офицеры Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), которые вывели на боевые позиции. Сейчас Краматорск является последней станцией на востоке Украины, до которой можно доехать на поезде. Дальше идет полномасштабная война.

Далее мы поехали на бронированных внедорожниках в юго-восточную часть Донецкой области, в район города Константиновка, проехав по дороге многочисленные блокпосты. Таких городов, как Константиновка, в Донецкой области много. Жители зарабатывали на жизнь сельским хозяйством, а также работали на огромных металлоорганических и горнодобывающих предприятиях, которые были жемчужиной в короне украинской экономики и за которые фактически велась война. Сегодня это заброшенные города, дома с оконными проемами, замененными плитами OSB и одеялами, а заброшенные магазины - мрачное воспоминание о событиях, которые здесь происходили и происходят.

Несмотря на грохот артиллерийских залпов, которые все еще раздаются, и характерные шлейфы в небе после ракетного обстрела, мы можем встретить тех немногих жителей, которые пытаются жить как можно более нормально. Однако на их лицах преобладает беспокойство и грусть - это пожилые люди, семьи которых живут здесь не одно поколение. Они не являются ни пророссийскими, ни проукраинскими, это только их дома и их земля. Молодых людей или нет, или переселили в более безопасные места Украины, выехали или воюют, - рассказывает нам Александр, почти 30-летний офицер, который раньше работал в государственной администрации и потерял два дома в результате войны. Муж и отец двоих детей.

Пейзаж, который видно через 9-сантиметровые пуленепробиваемые окна, мрачный. Мороз и облачное небо углубляют горькую картину будней, заброшенных городов и сел, ржавых детских площадок, разбомбленных заводов и заброшенных полей. Чем дальше на восток, тем меньше легковых автомобилей и больше внедорожников с самодельным камуфляжем.

Выходим на артиллерийские позиции, расположенные на холмах, соединенных окопами неподалеку от частично заброшенных дворов, где-то на окраине Донецкой области. Именно здесь приобретаются важнейшие навыки, здесь проходит окончательную подготовку военизированное подразделение Пограничной службы. На станции 4 человека, управляют американской 105-мм гаубицей M101A1 времен Второй мировой войны. Они также служили во Вьетнаме и Корее.

- Несмотря на то, что это архаичное оборудование, это его преимущество. Доступ к боеприпасам и простая конструкция - преимущества ружья, говорит представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. - Конструкция пушки остается архаичной, но она поддерживается новейшими спутниковыми технологиями, потому что сетка прицеливания базируется на сигнале GPS, дизайн нашей идеи, - рассказывает командир артиллерийской части, которая является военной частью Пограничной службы.

Снова в дороге, на этот раз подальше от окопов и артиллерии, но все еще в месте, где нужны бронежилеты и каски. На поляне нас встречает группа молодых людей, лет не более 25. Некоторые из них служат уже 5 лет. Это отдел, который отвечает за пилотирование дронов. Элита современной войны. "Бабаджаги" - так называют большие беспилотники; Они следят за оккупированными россиянами территориями, далеко за линией фронта переносят взрывчатку, обнаруживают вражеские войска. Они в режиме реального времени передают данные артиллерии, которая атакует врага почти с хирургической точностью. - Если "кацапы" выдержат артиллерийский обстрел, об остальном позаботятся боевые дроны, - говорит командир с позывным Рысь из подразделения, которое также является боевой частью Госпогранслужбы.

Курсы операторов длятся неделю, самыми эффективными являются молодые, потому что они воспитываются на контроллере видеоигр и очень быстро учатся управлять дроном. Позже они только совершенствуют свои навыки, но уже в боевых условиях. Со смертельной эффективностью. Боевая статистика подразделения за год боевых действий: 1205 убитых и 962 раненых бойцов противника, 75 уничтоженных танков, 47 боевых машин, 40 транспортеров, 200 артиллерийских орудий, 7 САУ, 305 беспилотных летательных аппаратов, а также радиолокационные станции, склады и арсеналы оружия и многое другое. Одна единица в год.

Наблюдая за боевой подготовкой, мы слышим звуки артобстрелов. Тем временем мы узнаем, что Краматорск, где мы были несколько часов назад и куда сейчас возвращаемся, обстрелян. Информационное агентство "Интерфакс" сообщает о нескольких пострадавших, но есть ли погибшие, пока неизвестно. Это напоминание, что война касается не только солдат и пограничников - страдают и те, у кого не было другого выбора, как остаться дома.

ГПСУ - вооруженная охрана своих границ

Одной из самых больших неожиданностей этой войны является трансформация Государственной пограничной службы Украины. Это формирование, которое до войны было связано преимущественно с охраной границы. Сегодня оно является полноправным участником боевых действий на передовой - воюет, руководит беспилотниками, поддерживает артиллерию и участвует в разведывательно-боевых действиях. Только что ее формирование выросло с 60 до 75 тысяч. - Полномочия Пограничной службы Украины изменились после вторжения российских войск в Украину. Наши пограничники стали полностью мобилизованной бригадой на передовой, которая не только обеспечивает, но и участвует в обороне и выполняет боевые задачи на передовой и за ней. Сегодня мы являемся частью Вооруженных Сил Украины, но во многом остаемся независимыми. Мы постоянно реализуем наши уставные задачи на остальных границах страны, - подчеркивает руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

Пограничник был непосредственным и первым участником агрессии России против Украины, ведь именно пограничники первыми стали на защиту границ. Они предотвращали не только незаконное пересечение границы, но и попытки контрабанды и дезертирства. Он все время борется с этим на украинской границе. Однако ГПСУ меняется, она лучше оснащена, имеет большие полномочия, оказывает огромную поддержку украинской армии. - В день вторжения гвардию начали менять, модернизировать, тренировать. У нас большой кадровый и боевой ресурс. "У нас практически такое же оружие, как и в армии, за исключением, возможно, танков", - объясняет спикер.

Здесь стоит отметить, что в последнее время Пограничная служба, как и другие оборонные подразделения страны, стала объектом дезинформации, которую тщательно использует российская пропаганда. В СМИ появилась ложная информация о коррупции в ГПСУ, которая коснулась и польских поставщиков. Одной из жертв такой дезинформации, углубленной российской пропагандой, стала компания PHU Lechmar, которая годами успешно оснащает армию и ГПСУ. - Нам тоже приходится иметь дело с такими нападениями, но я вас уверяю, что в наших подразделениях коррупции нет места и никогда не было. Администрация президента работает системно и устраняет любую такую деятельность. Известно, что такие ситуации являются лишь топливом для российских спецслужб и они этим эффективно пользуются, добавляет Демченко.

Дезинформация может иметь значительное влияние на безопасность, непрерывность и эффективность поставок для Госпогранслужбы, которыми PHU Lechmar успешно руководит в течение многих лет. В рамках сотрудничества с украинскими пограничниками польская компания осуществила несколько десятков поставок военной техники, вооружения и артиллерийско-минометных боеприпасов, необходимых на фронте, способствуя укреплению обороноспособности Украинского государства и превращению ГПСУ из типичного пограничника в хорошо вооруженное военное формирование. - Сейчас его деятельность поставлена под сомнение массированными медиа-атаками, которые быстро подхватили российские порталы. Это напрямую означает повышенный риск для поставок, осуществленных для ГПСУ. Этот пример показывает, что и ГПСУ, и ее партнерам приходится сталкиваться с атаками со стороны России на многих уровнях, как на поле боя, так и в информационной сфере. Дезинформация, инициированная в Интернете, после надлежащего обнародования и распространения отражается в реальной угрозе для непрерывности поставок на фронт, а следовательно, представляет риск для эффективности боевых действий.

Война в Украине превратилась в столкновение, в котором ключевую роль играют технологии и точность. На передовой появилась новая элита - операторы дронов. Молодые, решительные и целеустремленные, как виртуальные солдаты, чьи тренировки напоминают компьютерную игру, но ставки реальные. На вопрос о планах на будущее отвечают однозначно: "Выживем, а дальше посмотрим".

Вместе с тем Государственная пограничная служба Украины не только адаптируется к жестоким реалиям войны, но и постоянно развивается, модернизируется и выполняет свои уставные задачи. Из пограничного формирования она превратилась в полноценную боевую единицу, которая поддерживала артиллерию, вела разведку и воевала на равных с армией. Она продолжает сталкиваться не только с угрозами на передовой, но и с дезинформацией и попытками подорвать доверие к ней.