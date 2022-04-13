Речь идет о СИЗО № 2 Белгородского района города Старый Оскол.

В России в СИЗО пытают украинского священника и почти 150 военнослужащих, взятых в плен.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Гражданин Украины, настоятель Одесского Свято-Троицкого собора Василий Вырозуб незаконно содержится в СИЗО № 2 Белгородского района г. Старый Оскол (РФ)", - заявила она.

Она уточнила, что священника Православной церкви Украины поместили в карцер, где его подвергают пыткам и обвиняют в шпионаже.

По данным омбудсмена, российские военные взяли в плен священника вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир".

"Кроме отца Василия Вырозуба в следственном изоляторе находятся еще почти 150 украинских военнослужащих, которые так же подвергаются пыткам со стороны представителей администрации СИЗО", - отмечает Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины.

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