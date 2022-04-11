Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.

Российские оккупанты захватили в плен моряков грузового судна и вывезли их в неизвестном направлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На территории Мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии и жена капитана судна, которая в то время находилась на борту. По предварительным данным, они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка", - заявила омбудсмен.

По ее информации, 18 человек являются гражданами Украины, 1 – гражданин Египта.

"Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно", - добавила она.

Денисова рассказала, что сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее должен был следовать в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

Такими действиями, подчеркнула омбудсмен, Россия нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола № 4 к Конвенции.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - призвала Уполномоченная.

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