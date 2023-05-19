В Украине внедрен новый пакет медуслуг в рамках государственных гарантий на проведение медосмотров военнообязанных.

Военнообязанные будут проходить медосмотры на базе гражданских медучреждений.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, чтобы такие медосмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были бесплатными для пациентов – внедрен новый пакет медуслуг в рамках программы медицинских гарантий.

Государство, в частности, будет финансировать: проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования; направление при наличии показаний в другие медучреждения и оказание специализированной медицинской помощи; оформление справок и формирование медицинских заключений относительно состояния здоровья.

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В Минздраве отмечают, что перечни заведений уже сформированы и поданы в НСЗУ.

Как сообщается, сейчас 480 заведений подали свои предложения и 366-м из них подтверждено соответствие заявленным требованиям относительно кадрового потенциала, перечня оборудования и наличия соответствующих помещений для прохождения ВВК.

Обращается внимание, что Минздрав продолжает работу и над юридическими изменениями и цифровизацией процессов, в частности, организацией электронных очередей и электронного документооборота.

Прохождение ВВК в Украине

Перед внедрением этого пакета медуслуг военнообязанного во время непосредственной медкомиссии в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки осматривали хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Человека в случае необходимости могли направить на осмотр к другим специалистам. После осмотра медиков заседает военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о не/пригодности лица к службе.

Перед прохождением медкомиссии военнообязанные должны были пройти некоторые обследования в гражданской больнице. Речь идет, в частности, о флюорографии, обследовании органов грудной клетки, общем анализе крови, ЭКГ, анализе мочи, определении группы крови и резус-принадлежности. Тем, кто старше 40 лет, проводили измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар.

До начала осмотра военкомат получал также данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.

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