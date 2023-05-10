Там отметили, что увеличат сеть ВВК за счет дополнительного развертывания в гражданских больницах. За работу в этих комиссиях врачам будут платить отдельно.

В Министерстве обороны анонсировали, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) станет быстрее и удобнее.

По данным замминистра обороны Анны Маляр, во-первых увеличивается сеть ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских больницах. Она отметила, что будет отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени пригодности к военной службе.

Среди других новаций:

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внедряются э-очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлекаются больницы из системы Минобороны к работе с ЕСОЗ. Эти больницы будут иметь доступ к истории болезни человека, в частности, к электронной медицинской карте;

вводятся современные подходы к обслуживанию во время прохождения ВВК (доступный и удобный сервис);

создается информационная поддержка (горячая линия) и внедряются информационные продукты, которые помогут военным получить помощь.

Маляр подчеркнула, что эти изменения будут вводиться постепенно. "Процесс предусматривает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов", - пояснила она.

Работа ВЛК в Украине

В Украине наблюдается дефицит медиков для работы в ВВК, из-за этого военным надо выстоять несколько недель, чтобы получить документы на компенсацию, продлить лечение или пойти в запас.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что прохождение ВВК должно стать человекоориентированным, поэтому правительство начало работать над автоматизацией и диджитализацией процессов прохождения комиссии. А 9 мая на сайте Минобороны официально заработал раздел, который поможет раненым военнослужащим быстрее и проще пройти бюрократическую процедуру относительно прохождения лечения или ВВК, протезирования или получения выплат.

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