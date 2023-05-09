Кроме того, этот раздел поможет военным решить ряд других вопросов.

На сайте Минобороны официально заработал раздел, который поможет раненым военнослужащим решить ряд проблем с документами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт Турбота.

"Сайт прост в пользовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, которые возникают во время лечения, прохождения ВВК, получения выплат и т.д.", - сообщила Маляр и добавила, что на сайте есть "справочник военнослужащего после ранения", который можно скачать.

Видео дня

"Для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и тому подобное",- отметила она.

Работа ВВК в Украине

Медиков ВВК в Украине хватает не во всех регионах, из-за этого военным, чтобы получить компенсацию, продлить лечение, пойти в запас, надо выстоять несколько недель. Но не всем раненым это по силам.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что процесс прохождения этих комиссий должен стать человекоориентированным. Именно поэтому Кабмин начал работать над автоматизацией и диджитализацией процессов прохождения бойцами ВВК.

Вас также могут заинтересовать новости: