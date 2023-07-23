На Западе понимают, что ракетные удары россиян преследуют вовсе не военные цели.

Нет никакого военного смысла в ракетных ударах по Одессе и в целом по югу Украины, которые РФ наносила в течение последней недели. Это просто месть Владимира Путина за взрыв на Крымском мосту 17 июля, заявил британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News.

Он отметил, что удары по Одессе начались сразу после выхода Москвы из зерновой сделки и не прекращаются с тех пор. Под удары попадают не только порт и зерновая инфраструктура, но и гражданское население города. Отдельного упоминания Белл удостоил удар по Спасо-Преображенскому собору.

"Очень трудно рассматривать какую-либо из этих целей как имеющую военное значение. Наоборот, это похоже на возмездие президента Путина за недавнее нападение Украины на Керченский мост", – считает аналитик.

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Ракетные удары по Одессе

В ночь на 17 июля незаконный Крымский мост, используемый российской армией для снабжения своей группировки в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, пострадал от мощного взрыва. В его организации россияне сразу же обвинили Украину. В тот же день Москва вышла из зерновой сделки.

После этого российская армия в течение недели обстреливала инфраструктуру на юге Украины, связанную с экспортом зерна. Под удар попадали как портовые сооружения, так и просто зернохранилища за пределами городов.

В ночь на 23 июля российский агрессор нанес ракетный удар по историческому центру Одессы. В результате значительные разрушения получил Спасо-Преображенский собор. Также повреждены и другие исторические объекты в городе.

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