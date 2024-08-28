Россия спрятала 90% своей авиации, чтобы уберечь ее от ATACMS, - WSJ

Зато украинцам остро не хватает ракет для ПВО, чтобы эффективнее отражать вражеские атаки.

Украина впервые заявила, что использовала американские истребители F-16 для перехвата беспилотников и ракет России во время массированных атак. Вместо этого РФ решила уберечь от потенциальных ударов свою авиацию .

"Этого недостаточно"

Как пишет The Wall Street Journal, атаки России подчеркивают отчаянную проблему для Украины: как защитить свою территорию ограниченным количеством систем противовоздушной обороны и уменьшением запасов ракет-перехватчиков. По словам командующего ВВС генерал-лейтенанта Николая Олещука, Украина сбила половину из 10 ракет и 60 из 81 беспилотника иранского производства, выпущенных Россией во время одной из атак.

Министерство обороны России заявило, что нацелило на объекты аэродромной инфраструктуры высокоточное оружие большой дальности, в том числе аэробаллистические ракеты "Кинжал" и беспилотники.

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Масштабы ущерба остаются неясными, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары в понедельник нанесли значительный ущерб энергетическим объектам, что усиливает беспокойство относительно готовности страны к приближению зимы. По словам президента, некоторые из беспилотников и ракет во время последних атак были перехвачены с помощью реактивных истребителей F-16, которые начали поступать этим летом.

"Этого недостаточно", - сказал Зеленский.

В то время как Россия усиливает нападения на Украину, Киев призвал своих союзников разрешить использовать оружие дальнего радиуса действия западного производства, такое как ракеты ATACMS, предоставленные США, для нанесения ударов через границу. Представитель США заявил, что Белый дом не планирует менять свою политику в отношении ударов по целям в России.

Столкнувшись с такими ограничениями, Киев активизировал усилия по разработке и размещению собственного оружия. Во вторник Зеленский заявил, что Украина успешно испытала баллистическую ракету отечественного производства, что потенциально позволит Киеву наносить более сильные и глубокие удары по территории России. На прошлой неделе Украина заявила, что впервые применила ракету-беспилотник отечественного производства под названием "Паляница" для нападения на российские войска.

Усиление воздушной бомбардировки Россией происходит через три недели после молниеносного вторжения Украины в российскую Курскую область. Тем временем Россия ускорила наступление на востоке Украины, где приближается к важному материально-техническому центру Покровска.

Самая большая проблема Украины

"Задача для Киева состоит в том, чтобы пытаться защитить как можно больше критической национальной инфраструктуры, когда у вас есть значительная суша, и вы сталкиваетесь с целым рядом угрожающих систем от односторонних ударных беспилотников и планирующих бомб до крылатых и баллистических ракет", - сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Украина зависит от своих западных союзников по поставкам ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые они пытаются сделать достаточно быстро. В июне Белый дом заявил, что ускорит доставку ракет-перехватчиков ПВО в Украину, перенаправив запланированные поставки в другие страны-союзники.

"Дефицит ракет-перехватчиков противовоздушной обороны остается одной из самых серьезных проблем для Украины", - сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне, который изучает воздушную силу и технологии.

Ранее в этом году украинский чиновник заявил, что Россия способна производить 170 ракет ежемесячно. Россия также получает поставки беспилотников и ракет от своих союзников, включая Иран и Северную Корею.

В начале этого года Зеленский заявил, что Украине нужны 25 ракетных комплексов Patriot для защиты всей территории страны. Точное количество комплексов Patriot, которые сейчас работают в Украине, определить невозможно, но союзники Киева передали около пяти.

Украина имеет ряд других систем противоракетной обороны, включая Nasams и Iris/T, хотя они не столь эффективны против баллистических или гиперзвуковых ракет и противовоздушных ракет, перепрофилированных с оборонительных на атакующие.

Крупные воздушные цели могут преодолеть украинскую оборону, а системы ПВО иногда не могут достаточно быстро перезарядиться.

"Использование Москвой беспилотных летательных аппаратов односторонней ди, похоже, предназначено для того, чтобы попытаться уничтожить украинские ракеты "земля-воздух", - сказал Барри.

Чтобы не использовать ракеты "земля-воздух", Украина использует артиллерию и вертолеты для сбивания дешевых беспилотников.

Несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS в России и крупнейший обстрел войны на этой неделе, администрация Байдена не планирует менять свою позицию, заявил чиновник США.

Россия спрятала самолеты

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет, сказал чиновник. Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня, сказал американский чиновник. Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха со своими беспилотниками, которые использовала для поражения целей в России в последние месяцы. Хотя США увеличили производство ATACMS, запасы все еще ограничены.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил на прошлой неделе, что Россия с начала войны выпустила 9590 ракет и 13997 беспилотников. По его словам, было сбито лишь 25% ракет и 42% беспилотников. По словам Сырского, чуть меньше половины объектов, атакованных Россией, были военными, остальные были гражданскими.

По его словам, Украина перехватила 67% крылатых ракет "Калибр", Х-555/101 и Р-500, тогда как Х-59, Х-35, Х-31 и подобных ракет "воздух-поверхность" было сбито лишь 22%. Обычно Россия запускает управляемые ракеты вблизи границы или прифронтовых районов, где не размещены системы противовоздушной обороны, поскольку они были бы слишком уязвимыми для атаки.

Уровень перехвата беспилотников, включая иранские Шахед-136 и Ланцеты, составил 63%, сказал Сырский.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявлял 9 августа, что количество пехотных штурмов врага на Покровском и Кураховском направлениях уменьшилось после начала операции на Курщине.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

По данным генштаба ВСУ, самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.

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