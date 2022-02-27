По всей стране продолжается формирование терробороны и корпуса резерва.

Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Как сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, которая выполняет задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Так, по ее данным, авиация Воздушных сил в течение суток осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.

"Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - добавила она.

"Группировки ООС в течение суток продолжали вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции Объединенных сил. И перешли к маневренным действиям", - отметила Маляр.

По ее данным, по всей стране продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развертывания, в частности формирование терробороны и корпуса резерва.

Ранее в СБУ опровергли информацию том, что под Львовом высадился российский десант.

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