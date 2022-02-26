Российские войска отступают в сторону леса.

В районе Бродов Львовской области в 9:00 утра высадился десант российских захватчиков и был отбит украинской армией.

Об этом в Facebook сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

После встречи украинским войском россияне отступили в сторону леса.

"В районе бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 людей. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - написал Садовый.