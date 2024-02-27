В частности, в Новороссийске нет системы для загрузки "Калибров", мало причалов и хуже инфраструктура.

Военная-морская база российских оккупантов в Новороссийске уступает по ряду аспектов Севастопольской, которая расположена в оккупированном Крыму и куда сейчас для врага опасно заходить из-за "бавовны". Об этом сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос по поводу того, чем военно-морская база российских оккупантов в Новороссийске уступает Севастопольской, он отметил, что, прежде всего, "причальным фронтом".

"Там гораздо меньше места для того, чтобы эти корабли могли пришвартоваться. Во-вторых, конечно, это логистика - она не рассчитана на такое количество кораблей", - отметил Плетенчук. При этом подчеркнул, что самым главным отличием является то, что в Новороссийске нет системы, которая загружает "Калибры" на корабли и подводные лодки.

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"На самом деле это странно, что они до сих пор эту проблему не решили. Но подтвержденной информации по этому поводу нет. То есть привезти ракеты туда можно, а загрузить нечем. И поэтому они иногда вынуждены заходить в Севастополь, несмотря на опасность, но не задерживаясь там", - добавил спикер ВМС ВСУ.

Он также отметил, что в Новороссийске нет хорошо подготовленной социальной инфраструктуры, как в Севастополе, в частности речь идет о местах проживания личного состава, их семей, наличии садиков, школ, учебных заведений. "Военно-морские учебные заведения, которые так же у них остаются в Крыму. То есть подготовка личного состава, будущих так сказать офицеров происходит так же в Крыму. Они привязаны очень сильно к Крыму и заменить его они сейчас не способны", - подчеркнул Плетенчук.

Как изменилась ситуация в море после уничтожения ряда российских кораблей

Ранее представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что после успешных атак на российские корабли в Черном море оккупанты начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Он подчеркнул, что враг не может позволить себе полностью покинуть акваторию Черного моря, потому что тогда это будет капитуляцией. Зато поврежденные или уничтоженные суда россиянам заменить сложно.

Оккупанты рассредоточивают корабельно-катерный состав, меняют пункты базирования, проводят периодическую передислокацию кораблей между пунктами базирования, прежде всего Новороссийск, Сочи, Туапсе.

Плетенчук отмечал, что Россия прекрасно понимает опасность, однако вынуждена все равно выполнять задачи в Черном море, потому что покинуть акваторию полностью они не могут себе позволить, потому что тогда это уже была бы "капитуляция".

Вчера Плетенчук сообщил, что среднее количество боеспособных кораблей было до 80 единиц к началу полномасштабного вторжения. Треть из них можно считать уже уничтоженными, еще более 10 единиц находится в ремонте. Но тем не менее все равно потенциал России сохраняется.

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