Официально родным сообщили, что воин пропал без вести при особых обстоятельствах.

Во время боевых столкновений под Часовым Яром Донецкой области не вернулся с боевого задания сотрудник "Украинских новостей" - командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский.

Как пишет издание со ссылкой на побратимов и родных Александра, в последний бой он пошел во главе группы. Позицию заняли быстро, но, к сожалению, ненадолго.

"В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", - сообщили боевые побратимы. Видео дня

Официально Александр считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах при исполнении военных обязанностей.

Александр Петраковский имел законную причину не идти воевать. Но с первых дней вторжения пошел в ТРО защищать родной Ирпень. После освобождения города награжден знаком отличия "За заслуги перед городом Ирпень", позже - орденом "За мужество" III степени. За два года войны прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ. Более года руководил механизированной ротой.

В Ирпене у Саши осталась жена Людмила, двое детей и больной отец. Реквизиты карты жены Александра - 4149609009043060.

Трагические новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в марте на войне с российскими оккупантами погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко, который надел военную форму и присоединился к рядам Украинской Добровольческой Армии.

Его семья до последнего надеялась, что воин попал в плен, но недавно подтвердили его гибель.

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