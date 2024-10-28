Вклад Метинвеста Ахметова в оборону: минные тралы, 'ловцы Ланцетов' и защита техники ВСУ

Сейчас компания находится в прямом контакте с Министерством обороны для заключения контрактов, которые помогут значительно нарастить объемы производства.

Украинская металлургия заточена на экспорт гражданской продукции, но масштабное наступление россиян заставило начать освоение военной. Группа Метинвест Рината Ахметова с первых дней войны начала освоение новых видов продукции для защиты военных. Сейчас компания находится в прямом контакте с Министерством обороны - для заключения контрактов, которые помогут значительно нарастить объемы производства, пишет Украинская правда.

Метинвест уже вложил миллионы долларов инвестиций в изготовление продукции, испытания, ошибки и постоянные совершенствования. Но эти инвестиции уже приносят результат на фронте. Среди таких разработок - броня для бронетехники и дополнительная защита от FPV-дронов, которые сегодня являются наибольшей опасностью на фронте.

Пока западные производители бронетехники только ищут решение для этой проблемы, украинские военные придумали оснастить ее защитными экранами или, как их называют в народе, "ловцами ланцетов". Ими закрывают слабые места: башню и моторный отсек. Принцип работы прост, но кто-то эти сетки должен разработать и изготовить. В конце концов, таких "ловцов ланцетов" нужно очень много, ведь Украина оперирует тысячами единиц танков, БТР и БМП.

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Именно здесь понадобилась компетенция украинских металлургов: Метинвест смог освоить производство металлических сеток для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams, БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на различные модификации Leopard 2. Себестоимость одного комплекта защиты - 20 тысяч долларов. Компания передает комплекты защиты военным бесплатно, производя их по 20-30 в месяц. Всего на фронт их передано уже сотни.

Еще одной важной разработкой являются минные тралы - ведь минные поля, которые простираются на десятки километров, являются одной из самых серьезных проблем для военных. Противотанковая мина ТМ-62 содержит 7 кг взрывчатки: этого достаточно для вывода бронемашины из строя с первого наезда.

Для прорыва вперед танки должны быть оснащены минными тралами, и модернизацией этих тралов занялись инженеры Метинвеста. Они усовершенствовали старую технологию: интегрировали на танк Т-72 трал собственного производства, и сертифицировали его. Сейчас тралы выдерживают 8-9 подрывов.

В месяц компания изготавливает 4 комплекта тралов вместе с запасными деталями, и в целом передала уже 30 штук. Планируется дальнейшее увеличение производства, ведь потребность ВСУ в тралах - 100 комплектов в месяц.

В планах Метинвеста - получить государственные контракты, что позволит в разы увеличить производство отдельной номенклатуры, говорит операционный директор компании Александр Мироненко.

"Мы сейчас в контакте с Минобороны, прошли полную сертификацию и кодификацию для наших минных тралов и мобильных укрытий. Сейчас готовимся к заключению первых контрактов. Это даст нам возможность бронировать сотрудников, создаст рабочие места и будет стимулировать развитие нашей продукции для военных", - говорит Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".