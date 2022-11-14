Сейчас Олешки находятся под оккупацией российских войск.

Городской голова Олешек (Херсонская область) Евгений Рищук намекает, что Вооруженные силы Украины восстановили контроль над городом.

Так, на своей странице в Facebook чиновник разместил фото украинского малого герба-трезубца и государственного флага, дописав под ним: "Олешки!!!".

Известно, что город Олешки находится на левом берегу Днепра, в нескольких километрах от деоккупированного 11 ноября Херсона.

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Если верить этим сообщениям, то получается, что украинские военные форсировали Днепр и находятся на левом берегу. Подтверждения этой информации от Генштаба пока не было.

Война в Украине: ситуация на Херсонщине

С апреля 2022 года Олешки находятся под оккупацией российских войск.

ВСУ регулярно наносят удары по захватчикам города. Так, на днях силы обороны накрыли расположение военных РФ в Олешках. Детонация длилась два часа.

11 ноября украинские защитники зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, операция по освобождение Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября.

По состоянию на 13 ноября, с начала прошлой недели на правом берегу Днепра было деоккупированно 179 населенных пунктов на юге Украины. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные меры.

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