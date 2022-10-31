Во время задержания у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами скрытой передачи закрытой информации стране-агрессору.

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, который корректировал ракетные удары по Бахмуту Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщает Служба безопасности Украины.

"В ходе спецоперации в Донецкой области Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их результатах", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ. Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже идентифицировали сотрудники СБУ.

Во время задержания у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами скрытой передачи закрытой информации в РФ. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Сейчас в Украине продолжаются активные действия на разных участках фронта. Однако очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине. Труднее всего борьба с российскими оккупантами идет на Бахмутском направлении. Но Вооруженные Силы Украины держат позиции.

24 октября украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

По данным Института изучения войны, россияне преувеличивают успехи под Бахмутом. Оккупантам нужно изобразить победу хоть где-нибудь.

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