Россия и сама сегодня производит беспилотники в достаточном количестве, линейка у них развита.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал договор РФ и Ирана, согласно которому Россия будет производить на своей территории иранские дроны. Игнат считает, что производство быстро не начнется.

"Все зависит от многих факторов, в частности от желания стран развернуть производство. Понятно, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Это не будет быстро, это потребует времени. Россия и сама сегодня производит беспилотники в достаточном количестве, линейка у них развита. Есть и ударные, разведывательные БПЛА. Понятно, что Иран хочет просто избежать санкционного давления, передав России эти "мопеды", - сказал Игнат в эфире информационного телемарафона.

Сотрудничество России с Ираном: что известно

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

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В частности, The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других стран Запада сообщало, что Кремль достиг соглашения с иранскими властями о начале производства сотен беспилотников на российской территории в начале ноября.

Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 9 ноября Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Также ранее сообщалось, что во время изучения одного из сбитых дронов оказалось, что в нем есть детали более 30 европейских и американских компаний. Больше всего в них использовались американские запчасти.