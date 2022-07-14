Лишь шестерых погибших из 22-х удалось идентифицировать. Трое из 34-х тяжелораненых - это дети.

Пять человек из 34 тяжелораненых в результате российских ракетных ударов по Виннице находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге из Винницы.

Он напомнил, что госпитализированы 52 раненых в результате вражеских ударов по городу.

"34 из них тяжелые, 5 человек находятся в критическом состоянии. Из этих 34 человек есть трое детей также. Характер поражений - ожоги, травмирования, взрыво-минные травмы", - сказал министр.

По словам Монастырского, все раненые находятся в больницах Винницы, где сейчас достаточно персонала, крови и оборудования для оказания необходимой помощи.

Министр уточнил, что правоохранители получили 42 заявления о без вести пропавших людях.

Винница - число погибших возросло

Тем временем в Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 17:00 в Виннице обнаружили тела 22 погибших.

Отмечается, что пока только шестерых из них удалось идентифицировать.

"Для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы", - говорится в сообщении.

Сейчас в списке пропавших без вести остаются 39 человек.

"Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших", - рассказали в Нацполиции.

Повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

В результате ракетных ударов по Виннице повреждены более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По последним данным, погибли 22 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них госпитализировано 52 (34 - в тяжелом состоянии) включительно с тремя детьми. Пропавшими без вести считаются 39 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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