В Минветеранов отмечают, что одним из приоритетных направлений работы ведомства является помощь в переходе ветерана от военной службы к гражданской жизни.

В Министерстве по делам ветеранов планируют изменить подход к психологической реабилитации и трудоустройству ветеранов антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Украины Игорь Безкоровайный во время пресс-конференции, посвященной презентации отчета проекта "Диалог ради единства "DIAL U".

Читайте такжеAtlantic Council: Украина должна позаботиться о своих ветеранах, чтобы победить в войнеИдея проекта заключалась в том, чтобы обсудить с украинским обществом актуальные сценарии и концепции государственной реинтеграционной политики.

По словам эксперта проекта, советницы министра по делам ветеранов Украины Светланы Кашенец, по результатам проведения круглых столов и обсуждений были сформированы некоторые рекомендации для профильного министерства.

В частности, рекомендуется провести аудит системы государственной поддержки ветеранов и членов их семей с привлечением представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, касающихся ее предоставления, актуализировать запросы от общин и возможности от государства.

Также участники обсуждения призывают разработать коммуникационную стратегию работы министерства, продолжить практику проведения диалоговых площадок, привлекать граждан к публичной политике и гарантировать прозрачность этих процессов.

Минветеранов рекомендуют создать каналы информирования ветеранов и органов местного самоуправления о решении министерства, новые проекты и возможности, а также планировать и оказывать поддержку инициативам, направленным на проведение опросов и исследований в отношении ветеранов и их проблем в разрезе разных областей, регионов и общин.

Кроме того, предлагается разработать и утвердить дорожную карту развития поддержки ветеранского предпринимательства и организовать в общинах ветеранские пространства.

Как отметил Игорь Безкоровайный, одним из приоритетных направлений работы министерства является помощь в переходе ветерана от военной службы к гражданской жизни, который будет включать и составляющие здоровья, и трудоустройство, и психологической поддержки.

"Многое из того, о чем говорила Светлана, резонирует с тем, что мы планируем делать. Например, по трудоустройству, бизнесу и поддержке. В этом направлении есть большая идея начать работу с силовыми ведомствами для того, чтобы военнослужащие, которые увольняются из Вооруженных сил, Нацгвардии, из рядов Службы безопасности, не заканчивали свою службу на воротах воинской части. Чтобы это была полноценная программа ухода со службы и захода в гражданскую жизнь. Чтобы человек, который освобождается, знал, куда он идет, что его там ждет, кем он там будет работать, где он будет жить и каково будет его место в обществе", - пояснил он.

По словам замминистра, в министерстве также планируют менять подходы к оказанию психологической помощи.

"Хотим уйти от тех остатков советской системы, где психологическая реабилитация - это санаторий на три недели, к нормальной мировой практике, где человек выбирает место, время и получает эту помощь у того специалиста, который ему нравится", - рассказал Бескоровайный.

Он подчеркнул, что в Минветеранов будут детально изучать и обсуждать соответствующий отчет.

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Автор: Антонина Доломанжи