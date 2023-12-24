В то же время обе армии имеют много очень похожих проблем.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что успехи наступления измеряются не на карте, а потерями врагов.

"В тылу часто плохо понимают, что наступление меряется не успехами на карте. Скажу очевидную вещь. Война - это прежде всего убийство друг друга. Война - это прежде всего не продвинуться на территориях, это про убить своих врагов и не погибнуть самому", - пояснил Дикий в интервью Radio NV.

По его словам, за время наступательной кампании количество уничтоженных оккупантов было как минимум вдвое-втрое больше, чем потери ВСУ. Кроме того, наши защитники уничтожили в три-пять раз больше техники, чем потеряли сами.

Видео дня

Дикий уточнил, что это данные независимых наблюдателей, "которые фиксируют достоверное, гарантированное фото-видео подтверждение".

"Результаты нашего наступления на самом деле очень значительны. И из того, что у нас под конец года вылезли серьезные проблемы и мы наконец начали их озвучивать, из этого не следует, что у наших врагов все в шоколаде. Там тоже очень большие проблемы", - подчеркнул он.

Ветеран заметил, что проблемы у обеих армий очень похожи. Одна из них - это дефицит личного состава.

"Обе армии сильно истощили друг друга. А если брать по технике, то у них некоторые проблемы уже приближаются к критическим. Количество той техники, которую клепает их оборонпром, и количество той, которую мы уничтожаем за такой же период, например, за месяц, соотношение очень характерно. Плюс 70 танков доезжает на фронт (20 новых и 50 расконсервированных со складов), и от 10 до 150 за это же время сгорает. По арте соотношение еще жестче для них", - рассказал Дикий.

По его мнению, проблемой для врага стало и количество снарядов. В том темпе, как россияне привыкли их использовать, боеприпасов хватит лишь на полгода.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на утро, 24 декабря, потери РФ в живой силе составляют уже 353 190 человек.

На фронте за прошедшие сутки произошло 81 боестолкновение, оккупанты наступали сразу на шести направлениях.

Очень сложная ситуация сейчас на Авдеевском направлении, город меняется не по дням, а по часам.

На левом берегу Херсонской области все еще тяжелее. Группировка оккупантов в сотни раз превышает группу украинских сил обороны, удерживающих плацдарм.

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