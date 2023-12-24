В последнее время враг бросает очень много техники и личного состава.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона рассказал, что город меняется не по дням, а по часам, а общая ситуация на этом направлении очень непростая.

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", - рассказал Барабаш.

По его словам, захватчики пытаются компенсировать свои неудачи на поле боя количеством обстрелов по позициям наших воинов, а также территории общины. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли по общине 46 массированных ударов.

Видео дня

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов - заезжаешь и картинка одна, а выезжаешь - уже другая. Город меняется не по дням, а часам", - сказал чиновник.

В то же время продолжается эвакуация местного населения. Ее часто отменяют, поскольку враг не чурается бить по дорогам. По состоянию на сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек. За период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек.

Сейчас электроснабжения и отопления в городе нет. Крайний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.

"Воды не было еще до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года", - добавил глава МВА.

Ситуация в районе Авдеевки

Российские захватчики продолжают атаки на Авдеевском направлении, несмотря на дождливую погоду, и порой прибегают к нестандартным приемам. Например, недавно они атаковали с пехотой на БМП-3, как сначала казалось, а потом оказалось, что на броне сидят манекены специально чтобы отвлечь наши огневые средства, а само пехотное подразделение врага пыталось зайти с другого фланг.

По данным Генштаба, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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