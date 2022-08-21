В Одессе были слышны звуки взрыва.

На Одесщине украинские военные уничтожили вторую за день дрейфующую морскую мину.

Так спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал звуки взрыва в городе.

"Без паники! Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожено вторую в течение суток дрейфующую якорную мину", - сообщил Братчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, на Одесчине Силы обороны обнаружили очередную морскую дрейфующую мину, которая впоследствии была ликвидирована.

Ранее на пляже в курортном заливе два человека подорвались на мине. Жителям региона напомнили о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

По информации Белгород-Днестровского горсовета, это произошло на базе отдыха "Рута". По информации издания, погибшими являются два строители.

В ОК" Юг " сообщили, что также был ранен 1 человек.

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