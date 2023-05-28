Для Пригожина сейчас самым главным вопросом будет то, за счет каких сил пополнять состав своих наемников, считает Череватый.

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута в потрепанном и разбитом состоянии, на их место заводят силы регулярных войск российской армии, рассказал в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Мы наблюдаем у врага ротационные процессы. В частности, и преступной организации "Вагнер" - они проводят ротацию, поэтому для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары", - акцентировал Череватый.

По его словам, у ЧВК "Вагнер" есть большое желание выйти из Бахмута, учитывая колоссальные потери, которые они понесли, и отметил, что после кровопролитной битвы с ВСУ "вагнеровцы" выходят в потрепанном и разбитом состоянии.

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"Они выходят в очень потрепанном состоянии, в разбитом. То, что они выходят, является основным маркером того, что они просто больше не выдерживают этого давления. Они знали, что буквально несколько недель, мы об этом говорили и раньше, в таком темпе их бы просто не стало физически. Следовательно, Пригожин хоть и не военный талант, но все же криминального бизнеса талант, он понимает чтобы спасти остатки своей военно-политической силы и авторитета в их криминальных кругах, ему нужно было просто ретироваться оттуда", - пояснил Череватый.

Представитель восточной группировки войск добавил предварительные данные о том, какие силы враг заводит в Бахмут. "Туда заходят подразделения регулярного войск оккупантов, воздушно-десантные, мотострелковые подразделения. Нужно еще время, чтобы детальнее их верифицировать. Мы работаем над этим и знаем все их движения. Под каждый из них у нас заготовлен свой план действий. Он точно не усилит их позицию там, и, я так думаю, никак не изменит и не перевернет в их пользу чаши весов, а скорее наоборот", - подчеркнул Череватый.

Представитель восточной группировки войск считает, что для главы ЧВК "Вагнер" Пригожина сейчас самым главным вопросом будет то, за счет каких сил пополнять состав своих наемников, учитывая отсутствие возможности вербовать заключенных. "Я думаю, что это для него сейчас будет вопрос номер один, на котором он сконцентрируется. Ведь если он не откроет новый источник пополнения личного состава и ввяжется в бои серьезные, которые были раньше, то это будет только вопрос недель существования его преступной организации", - акцентировал Череватый.

Бои за Бахмут - главное

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о намерении вывести своих наемников из Бахмута после якобы "захвата" города 20 мая. Он объявил, что с 25 мая ЧВК "Вагнер" якобы начнут выходить из города, а контроль позиции передадут кадровым войскам российской армии. Этот процесс он предварительно намеревался завершить к 1 июня.

Ранее сообщалось, что в начале февраля у Евгения Пригожина возникли проблемы с вербовкой новых заключенных в ЧВК "Вагнер" из-за противодействия со стороны Минобороны РФ.

Также 27 мая заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что наступательная активность российских оккупантов на Бахмутском направлении снижена. Это обусловлено тем, что проводится замена и перегруппировка войск. Она информировала, что врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтверждал, что наемники ЧВК "Вагнер" действительно выходят из Бахмута, однако отмечал, что после ухода "вагнеровцы" продолжат воевать против Украины.

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